Вывод метро и геоданные

$40
Веб-программированиеЗакрыт2 заявки14 просмотров
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Есть рабочий парсер на Java + Селениум.

Задача доставать по каждой компании точные названия:

1. Область, Город, Район города (для Мск - округ), Микрорайон, Улица, Дом (через ГЕОкодер)

2. Линия метро, Станция метро (из карточек компаний).

Только для тех, у кого есть опыт Java + Селениум.

Бюджет 3500 RUB

17 дней назад
den3000
Борис 
43 годаБеларусь
14 лет в сервисе
Был
12 часов назад
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