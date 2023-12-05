Вывод метро и геоданные

Есть сайт на PHP 7.1. На нем установлен парсер и распознавалка капч, который ранее распознавал их. С некоторых пор появился новый тип капчи - отметка на картинке последовательность значков. Необходимо скринить изображение капчи и ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть рабочий парсер на Java + Селениум.
Задача доставать по каждой компании точные названия:
1. Область, Город, Район города (для Мск - округ), Микрорайон, Улица, Дом (через ГЕОкодер)
2. Линия метро, Станция метро (из карточек компаний).
Только для тех, у кого есть опыт Java + Селениум.
Бюджет 3500 RUB
- Похожие заказы
- $40Веб-программированиенет заявокЗакрыт13 дней назад
Здравствуйте, мне нужен модуль бронирования на DLE 17 для стоматологии.Веб-программирование1 заявкаОткрыт17 дней назад
- $100
Необходимо переработать интерфейс уже существующего загрузчика файлов. На проекте для загрузки файлов используется jquery плагин jQuery File Upload Plugin 5.42.3 Плагин обладает гибким интерфейсом, позволяющим подписываться на различные события и отслеживать загрузку как ...Веб-программирование3 заявкиОткрыт17 дней назад
Доброго дня. Діючий сайт на Wordpress+Elementor. Потрібно виправлення деяких помилок у PageSpeed Insights: Не використовує пасивні прослуховувачі, щоб покращити функцію прокручування. ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен16 дней назад
Нужно расширение для браузера. Суть расширения в том, что оно будет ставиться на удаленный сервер (дедик). Оно должно делать одинаковые действия: С сайта приходит запрос на пополнение баланса в игре, расширение получает ...Открыт17 дней назад
- $1500
Ищу Backend разработчика на FastAPI, необходимо доработать и разработать новый функционал для проекта по открытию кейсов / магазину в игровой сфере. Функции которые нужно разработать: Аналитика (прибыль, расходы, статистика по сайту) Промокоды Конкурсы Пользователи ...Веб-программирование5 заявокОткрыт18 дней назад
Разработка скрипта на Python для автоматической категоризации списка из 350,000 сабреддитов Reddit. Скрипт должен анализировать названия и описания сабреддитов, выявляя ключевые слова и фразы, чтобы определить подходящую категорию для каждого сабреддита.Открыт18 дней назад
- $25
У меня есть видео в плеере playerjs, которое пользователь включает и слушает. Мне нужно чтоб во время просмотра видео на странице подсвечивался зеленым фоном тот же текст что находиться в субтитрах для видео. Но текст ...Открыт18 дней назад
Необходимо скопировать 5 одностраничных сайтов (точнее - по одной странице с разных сайтов). Страницы после копирования должны корректно отображаться как в десктопной версии так и в мобильной. Срок выполнения работы - 1 день. ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт17 дней назад