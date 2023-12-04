Нужно внести исправления для двух страниц https://devep.wpengine.com https://devep.wpengine.com/readings/ в соответствии с макетами Figma Требуется опыт работы с WordPress, плагином Elementor
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо скопировать 5 одностраничных сайтов (точнее - по одной странице с разных сайтов).
Страницы после копирования должны корректно отображаться как в десктопной версии так и в мобильной.
Срок выполнения работы - 1 день.
Оплата в USDT.
Жду предложений по стоимости.
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