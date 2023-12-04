Необходимо скопировать 5 одностраничных сайтов

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки55 просмотров
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Необходимо скопировать 5 одностраничных сайтов (точнее - по одной странице с разных сайтов).

Страницы после копирования должны корректно отображаться как в десктопной версии так и в мобильной.

Срок выполнения работы - 1 день.

Оплата в USDT.

Жду предложений по стоимости.

18 дней назад
oantokhin
Олег 
46 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
17 дней назад