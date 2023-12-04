Написать скрипт для работы с xml

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есть апи туроператора библиоглобус. нужно найти там раздел работы с авиабилетами и сделать бота что бы уведомлял о появлении билетов определенной категории и уведомлял при изменении цены на них. вот пример https://www.bgoperator.ru/price.shtml?action=biletnew#/air/search/007122023_HKT_MOW./100000 тут есть билет чартер за 18 тыс https://www.bgoperator.ru/price.shtml?action=biletnew#/air/search/008122023_HKT_MOW./100000 а тут он уже стоит 28000р

а вот тут https://www.bgoperator.ru/price.shtml?action=biletnew#/air/search/006122023_HKT_MOW./100000 чартера нет, есть только регулярный за 39 тыс

чартер тут виден по наличию багажа 20 килограмм

вот тут описание апи, ключ дам в личку https://www.bgoperator.ru/docs.shtml?action=list-api

по деньгам готов обсуждать если увеличение обосновано

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