На базе старого проекта, собрать новый на Vue3 + Compostion API

Требуется на базе старого проекта, собрать новый на базе Vue3 + Compostion API

1. Имеется бекенд полностью рабочий и старый проект на базе Vue2

2. Имеется новая вёрстка на базе Vue3 (возможно придётся внести пару исправлений)

3. Требуется добавить Axios в проект

4. Требуется полностью подключить бекенд к новой вёрстке и сделать проект рабочим (старый разработчик уже пытался начать, не удалось)

5. Постоянный деплой на сервер и коммиты в GIT



Оставляйте пожалуйста Ваш телеграмм для связи.

Сроки очень горят, завтра до вечера требуется начать сразу работы!

Бюджет 300$ строго по факту готовности задачи.