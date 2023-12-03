В описании у некоторых авторов есть мейл (зачастую видны только после нажатия на кнопку подробнее) – необходимо собрать эти мейлы: Отчет можно в TXT или EXCEL файле Столбец №1 : Название дзен-канала Столбец ...
На базе старого проекта, собрать новый на Vue3 + Compostion API
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется на базе старого проекта, собрать новый на базе Vue3 + Compostion API
1. Имеется бекенд полностью рабочий и старый проект на базе Vue2
2. Имеется новая вёрстка на базе Vue3 (возможно придётся внести пару исправлений)
3. Требуется добавить Axios в проект
4. Требуется полностью подключить бекенд к новой вёрстке и сделать проект рабочим (старый разработчик уже пытался начать, не удалось)
5. Постоянный деплой на сервер и коммиты в GIT
Оставляйте пожалуйста Ваш телеграмм для связи.
Сроки очень горят, завтра до вечера требуется начать сразу работы!
Бюджет 300$ строго по факту готовности задачи.
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