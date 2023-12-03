На базе старого проекта, собрать новый на Vue3 + Compostion API

$300
Веб-программированиеОткрыт9 заявок59 просмотров
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Требуется на базе старого проекта, собрать новый на базе Vue3 + Compostion API
1. Имеется бекенд полностью рабочий и старый проект на базе Vue2
2. Имеется новая вёрстка на базе Vue3 (возможно придётся внести пару исправлений)
3. Требуется добавить Axios в проект
4. Требуется полностью подключить бекенд к новой вёрстке и сделать проект рабочим (старый разработчик уже пытался начать, не удалось)
5. Постоянный деплой на сервер и коммиты в GIT

Оставляйте пожалуйста Ваш телеграмм для связи.
Сроки очень горят, завтра до вечера требуется начать сразу работы!
Бюджет 300$ строго по факту готовности задачи.

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