Телеграмм бот

$200
Веб-программированиеОткрыт10 заявок51 просмотр
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Бот показывает точку Б и ЦЕНУ до принятия водителем заказа Бот может менять режим оплаты (наличные/безналичные), наличие наклеек или детск. кресла.

Также данный бот позволяет:

Смотреть свою статистику: сколько заказов за сегодня завершенных/отмененных, статус последнего заказа, заработанных средств и тд.

Настроены оповещения владельцу Бота о добавлении водителя.

Имеются функции Админки: добавлять водителей, удалять водителей из бота, изменять нужные для

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