Спарсить пдф файлы

В описании у некоторых авторов есть мейл (зачастую видны только после нажатия на кнопку подробнее) – необходимо собрать эти мейлы: Отчет можно в TXT или EXCEL файле Столбец №1 : Название дзен-канала Столбец ...
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Задача следующая:
Есть сайт с формами для заполнения, там можно выгрузить как в пдф, так и в ворд. Нужно спарсить все формы. Формы для обычного пользователя платные, но есть лк с подпиской по которой все формы доступны. Ссылка на сайт. (в некоторых странах недоступна поэтому используйте VPN) https://www-failover.pdffiller.com/en/403.htm
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