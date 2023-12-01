Спарсить пдф файлы

Задача следующая:

Есть сайт с формами для заполнения, там можно выгрузить как в пдф, так и в ворд. Нужно спарсить все формы. Формы для обычного пользователя платные, но есть лк с подпиской по которой все формы доступны. Ссылка на сайт. (в некоторых странах недоступна поэтому используйте VPN) https://www-failover.pdffiller.com/en/403.htm