Wordpress developer

$800
Веб-программированиеОткрыт5 заявок197 просмотров
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Приветствую. Ищу себе в помощь WP full-stack developer.

Для выполнения всевозможных задач, проектов на WP. Людей без опыта или Elementor разработчиков просьба не отвечать.

Любая информация не будет лишней: особенно опыт, стек, желаемая ЗП и тд.

Приблизительный стек:
CSS, HTML, JavaScript, PHP, English, JQuery, Adobe Photoshop user, Git, WordPress, SASS, AJAX, Windows, Gulp, CMS, SEO, Jira, Bitbucket, Front-end development, Backend development, Google Search Console, API, Google optimize, PageSpeed Insights, Google Analytics, Figma, PC User, Bootstrap, MS Office, SQL, Linux OS user, Docker Compose, Docker.

P.S. ЗП указана приблизительно.

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