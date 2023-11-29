DLE модуль для наполнения сайта музыкой

Веб-программированиеОткрыт3 заявки112 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Здравствуйте.

Необходим DLE модуль, для наполнения сайта музыкой (треки, альбомы, сборники, исполнители) по API со стороннего сервера/балансера.

22 дня назад
Вячеслав
37 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
16 дней назад
Заявки фрилансеров
Алибек
21 год
19 дней в сервисе
Был
15 дней назад
19 дней назад
Евгений
37 лет
15 лет в сервисе
Был
6 часов назад
552 отзыва(-1)
22 дня назад
Лучший веб-программист ноября
ТОП-5
Веб-программирование
Андрей
35 лет
16 лет в сервисе
Был
14 часов назад
1 отзыв
22 дня назад