Исправить ошибки БД на нескольких сайтах на движке DLE.
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- $13DLEВеб-программирование1 исполнительЗакрытмесяц назад
Здравствуйте, мне нужен модуль бронирования на DLE 17 для стоматологии.DLEВеб-программирование1 заявкаЗакрыт2 дня назад
Здравствуйте. Перестал работать сайт на DLE , вылезла какая то ошибка Fatal error: Uncaught Error: Call to a member function query() on null in Нужно срочно убрать.DLEЗавершенмесяц назад
- $80
Добрый день. Нужно создать модуль перенаправлений с визуальной админкой для сайта на cms DLE (14.1-17версии), php 7.4 8.1 Перенаправления для стран Перенаправления для браузеров Перенаправления по user agent Более ...PHPDLEЗакрытмесяц назад
Здравствуйте. Необходим DLE модуль, для наполнения сайта музыкой (треки, альбомы, сборники, исполнители) по API со стороннего сервера/балансера.DLEВеб-программирование3 заявкиЗакрыт8 дней назад
- $250
Есть сайт на DLE в котором нужно сделать: Загрузчик файла в формате PowerPoint Вывод загруженной презентации на сайте. Не принципиально что бы выводился PPTX. Можно сделать что бы скрипт конвертировал ...DLEPowerPointВеб-программирование2 заявкиЗакрыт15 дней назад
Здравствуйте Обновил движок CMS DLE с 11 до 17 версии, и перестал работать самописный модуль вывода карты сайта. Вот на другом сайте где не обновлял работает -можете посмотреть http://www.logofc.info/sitemap.html данный скрипт ...DLEЗавершенмесяц назад
Добрый день. Мы начинаем отбор специалистов для проведения рестайла нашего проекта. Проект финансовой тематики и нуждается в переделке. Что мы хотели бы получить: 1. Улучшение дизайна (нужны новые идеи которые вы могли ...DLEСайты «под ключ»3 заявкиЗакрыт21 день назад
- $1
Нужно сделать рип шаблона сайта allcalc.ru и адаптировать его под DLE Выслушаю ваши предложения по ценеDLEДизайн сайтовнет заявокЗакрыт2 месяца назад
Необходимо корректно установить DLE на сервер, установить модуль граббер, и другие основные модули для корректной работы сайта.DLEЗакрыт3 месяца назад
Необходимо в DLE внедрить ужеготовый скрипт для сжатия и уменьшения изображений при массивном парсинге фильмов через CCDNDLEСистемы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт3 месяца назад
Доброго времени суток. Требуется сделать копию шаблона сайта и натянуть его на движок DLE. alfaforex.ru Жду от вас сроки и стоимость.DLEДизайн сайтов1 заявкаЗакрыт3 месяца назад
Добрый день, коллеги! Требуется доработать шаблон сайта bankium.ru на системе управления DLE. Подробное ТЗ в приложении. Ищу ответственного специалиста с опытом работы на DLE, успешными проектами и способного разобраться в чужом коде. ...DLEСистемы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт4 месяца назад
- $15
Нужно починить поиск на сайте с dleDLEСайты «под ключ»1 исполнительЗавершен5 месяцев назад
Нужен сайт с продуманным, стильным и современным дизайном, юзабилити и юзер интерфейсом. На сайте должны быть следующие разделы: - Новинки - Популярное сейчас - Лучшее за все время. - Тематические топы или ...Сайты «под ключ»2 заявкиЗакрыт4 месяца назад
Есть вёрстка (в архиве) нужно лишь натянуть ее на движок DLE, либо другой, который предложите. Можно без функционала комментариев, главное чтобы выкладывались аниме/серии.WordPressDLEHTML-верстка4 заявкиЗакрыт4 месяца назад
- $100
Добавление дополнительного функционала в существующий модуль на движок DLE (Data Life Engine) Ищу ответственного и опытного человека , кто реально с этим справится в сроки.DLEВеб-программирование2 заявкиЗакрыт4 месяца назад
Нужно установить JW Player на сайте DLE с поддержкой рекламыDLEВеб-программирование1 заявкаЗакрыт4 месяца назад
- $40
Всем привет. Нужно доработать недоверстанный сайт. Верстку делали на движок DLE (Data Life Engine) Программист сильно заболел и недоделал работу. Ищу ответственного и опытного человека , кто реально с этим справится в сроки. По срокам ...Закрыт4 месяца назад
- $10
Здравствуйте. Ничего не делал и появилась ошибка связи с БД на сайте. Нужен человек который отлично знает движок DLE.DLEЗакрыт4 месяца назад