Доработка сайта на DLE

Необходимо доработать сайт на DLE, в общих чертах задачи описаны в текстовом документе, точное техническое задание согласуем с разработчиком, т. к. возможно вы сможете предложить более простые и рациональные решения задач.



Интересен порядок цен по перечисленным задачам и сроки. Ориентировочно.