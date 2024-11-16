Доработка сайта на DLE

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки66 просмотров

Необходимо доработать сайт на DLE, в общих чертах задачи описаны в текстовом документе, точное техническое задание согласуем с разработчиком, т. к. возможно вы сможете предложить более простые и рациональные решения задач.

Интересен порядок цен по перечисленным задачам и сроки. Ориентировочно.

DLEДоработка сайтов
6 месяцев назад
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