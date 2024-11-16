Добрый день!

Необходимо исправить 2 замечания в проекте.

Проект по бронированию онлайн билетов (учебный).

Проект есть на гитхабе, по нему есть два незначительных замечания.

1. В админке сделать первые вкладки активными сразу при открытии.

2. Сделать чтобы логика кнопок (сохранить) работала без полной перезагрузки страниц.



Проект сделан на фреймворке Laravel