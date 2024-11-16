Исправить 2 замечания в проекте (Laravel)

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
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Добрый день!
Необходимо исправить 2 замечания в проекте.
Проект по бронированию онлайн билетов (учебный).
Проект есть на гитхабе, по нему есть два незначительных замечания.
1. В админке сделать первые вкладки активными сразу при открытии.
2. Сделать чтобы логика кнопок (сохранить) работала без полной перезагрузки страниц.

Проект сделан на фреймворке Laravel

LaravelУстранение ошибок
6 месяцев назад
Nik_777
Никита 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

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