Задача включает добавление двух пунктов в левое меню интерфейса для работы с формами отправки данных в БД и возможность выгрузки данных в Excel. Стек технологий: PHP (Laravel), React, MySQL. Критерии: скорость БД 30 тыс. запросов в минуту, срок выполнения – 1 неделя. Необходима стоимость и контакт для оперативного общения.
Исправить 2 замечания в проекте (Laravel)
Добрый день!
Необходимо исправить 2 замечания в проекте.
Проект по бронированию онлайн билетов (учебный).
Проект есть на гитхабе, по нему есть два незначительных замечания.
1. В админке сделать первые вкладки активными сразу при открытии.
2. Сделать чтобы логика кнопок (сохранить) работала без полной перезагрузки страниц.
Проект сделан на фреймворке Laravel
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $150Веб-программирование2 заявкиЗакрыт5 месяцев назад
Необходимо внедрить автопереводы в фильтры товаров в Опенкарт с использованием плагина Auto Translate Pro. Требуется реализовать пакетный перевод для пустых полей и возможность перевода любого поля по нажатию. Автопереводы должны работать на уровне группы фильтров (заголовок, описание) и на уровне параметров фильтров (имя, h1, описание, мета-заголовок, мета-описание).Веб-программирование3 заявкиЗакрыт5 месяцев назад
- $35
Требуется найти 1-2 открытых Telegram-чата в Украине на тему заработка и поиска работы. Чаты должны быть активными и содержать замотивированных участников, интересующихся криптовалютами и инвестициями.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт5 месяцев назад
Требуется создать парсер для Яндекс музыки на платформе DLE. Парсер должен осуществлять парсинг по ID треков, альбомов, плейлистов и исполнителей с сохранением треков на стороннем сервере. Ожидается качественная реализация и соблюдение всех технических требований.Веб-программированиенет заявокЗакрыт5 месяцев назад
Требуется React разработчик для доработки Telegram web app. Имеется базовая структура и часть страниц, включая авторизацию и API. Объем работы составляет до 10 страниц, SSR не используется. Указывайте почасовой рейт в заявках.Веб-программирование7 заявокЗакрыт5 месяцев назад
Требуется разработка скрипта для поминутной выгрузки статистики упоминаний ключевых слов в Твиттере. Необходимо собирать информацию о пользователях, которые упоминают слова, а также их реакции. Все данные должны быть представлены в табличном формате для удобного анализа.Веб-программирование5 заявокЗакрыт5 месяцев назад
Требуется разработать аналогичный сайт с функционалом, включая интеграцию API. Необходимо обеспечить все необходимые возможности для работы веб-приложения. Ожидается, что фрилансер будет иметь опыт в веб-программировании и интеграции API.Веб-программирование11 заявокЗакрыт5 месяцев назад
Требуется доработка функционала на сайте с Яндекс.Картами. Нужно, чтобы при нажатии на кнопку расчета суммы доставки отображалась метка и выводилась цена в зонах. Зоны определены через GEOJSON, требуется исправить отображение цен и меток, чтобы расчет был корректным для всех адресов.Веб-программированиенет заявокЗакрыт5 месяцев назад
Требуется осуществить интеграцию сервиса Posiflora с сайтом на Tilda для автоматической передачи данных о товарах, складах и клиентах. Обеспечить корректную синхронизацию данных между платформами.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт5 месяцев назад