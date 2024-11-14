Парсер Яндекс музыки для DLE

Требуется доработка функционала на сайте с Яндекс.Картами. Нужно, чтобы при нажатии на кнопку расчета суммы доставки отображалась метка и выводилась цена в зонах. Зоны определены через GEOJSON, требуется исправить отображение цен и меток, чтобы расчет был корректным для всех адресов.