Парсер Яндекс музыки для DLE

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Нужен парсер music.yandex.ru для cms DLE

Парсинг по ID треков, альбомов, плейлистов и исполнителей с сохранением самих треков на свой сторонний сервер.

DLEСоздание парсеровЯндекс Карты
6 месяцев назад
madpitbull
Вячеслав 
39 лет
7 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

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Нет заявок фрилансеров