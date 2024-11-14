Требуется React разработчик для доработки Telegram web app. Имеется базовая структура и часть страниц, включая авторизацию и API. Объем работы составляет до 10 страниц, SSR не используется. Указывайте почасовой рейт в заявках.
Парсер Яндекс музыки для DLE
Нужен парсер music.yandex.ru для cms DLE
Парсинг по ID треков, альбомов, плейлистов и исполнителей с сохранением самих треков на свой сторонний сервер.
Заявки фрилансеров
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