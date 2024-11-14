Необходимо исправить ошибки в JavaScript, которые влияют на работу элементов пагинации и навигации в Slider Swiper. Подробное техническое задание и существующий код находятся в приложенном архиве. Требуется анализ и доработка кода для корректной работы.
Задеплоить сайт на Node/Postgres на хостинге доступном в Казахстане
Ищу опытного разработчика для развертывания моего сайта и настройки CI/CD конвейера. Сайт создан с использованием следующих технологий: Remix, React, Vite, Tailwind CSS, Prisma, База данных PostgreSQL.
Требования к проекту:
- Развернуть/задеплоить сайт из этого GitHub репозитория: https://github.com/ecommerceevents/Dash-Co-Pilot
Важно: Адрес и содержание репозитория будут изменяться в будущем, поэтому необходим CI/CD конвейер для автоматических обновлений.
- Настроить хостинг на платформе, доступной из КЗ.
Хостинг-провайдер должен принимать оплату картами Visa или Mastercard (я нахожусь за пределами КЗ). Предпочтительно использовать хостинг-провайдера, который поддерживает пользователей из Казахстана и РФ.
- Настроить конвейер для непрерывной интеграции и деплоя, чтобы сайт обновлялся автоматически при изменениях в репозитории.
- Предоставить четкие инструкции о том, как я смогу управлять аккаунтом на хостинге и процессом развертывания после завершения проекта.
- Указать ожидаемые ежемесячные расходы на хостинг.
- Сообщить вашу цену за выполнение этого задания.
Дополнительная информация:
Документация по развертыванию доступна по ссылке: https://saasrock.com/docs/categories/deployment
Сервисы вроде Vercel, Fly и AWS Lightsail не подходят из-за ограничений доступа и санкций.
Нужен человек с опытом работы с указанными технологиями.
Опыт настройки CI/CD конвейеров.
Знание хостинг-провайдеров, доступных из КЗ.
Пожалуйста, включите в ваш отклик:
- Ваш опыт и квалификацию, относящиеся к данному проекту.
- Оценочное время выполнения проекта.
- Разбивку стоимости ваших услуг и ожидаемые ежемесячные расходы на хостинг.
Спасибо!
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $12Веб-программирование3 заявкиЗакрыт5 месяцев назад
Требуется разработка системы управления билетами для международных пассажирских перевозок. Система должна включать CRM функционал, интеграцию через API, управление рейсами и возможность работы с кассовыми аппаратами. Идеально подходит для диспетчеров, агентов и туристических агентств. Опыт разработки CRM и ERP систем обязателен.Веб-программирование10 заявокЗакрыт5 месяцев назад
- $300
Необходимо разработать сайт на коде, аналогичный указанному примеру. В проекте требуется интеграция карты и создание кнопок для отправки форм. Дедлайн срочный. Предложения по разумному бюджету без предоплаты приветствуются. Возможность дальнейшего сотрудничества.Веб-программирование7 заявокЗакрыт5 месяцев назад
- $200
Ищется разработчик для создания бота, который будет выполнять несложные задачи по фарму ресурсов в игре World of Warcraft. Ожидается простота в использовании и надежность в работе.Закрыт5 месяцев назад
Необходимо добавить на сайт на Wordpress несколько функций: всплывающее окно обратной связи с проверкой номера, раздел с ответами на часто задаваемые вопросы и центрирование кнопки обратной связи. Требуется реализация без высоких затрат.Веб-программирование6 заявокЗакрыт5 месяцев назад
Требуется доработка сайта на OpenCart версии 3.0.3.8 с шаблоном Журнал. Основные задачи включают настройки вариантов доставки, статусов заказов и почтовых шаблонов. Необходим опыт работы с OpenCart.Веб-программирование8 заявокЗакрыт5 месяцев назад
Требуются мелкие доработки на PHP. Задачи необходимо выполнить сегодня. Подробности будут предоставлены в личной переписке. Отклик должен начинаться с упоминания PHP.Веб-программирование5 заявокЗакрыт5 месяцев назад
Необходима интеграция сервиса ChatApp с CRM Remonline для автоматической отправки документов клиентам через WhatsApp. При оформлении клиента, документы и данные сделки должны отправляться автоматически. Требуются сроки и стоимость реализации данной задачи.Веб-программированиенет заявокЗакрыт5 месяцев назад
Необхідно покращити показник CLS для сайту one.ua, зокрема для головної сторінки та сторінок новин. Ідеальний кандидат має досвід у веб-програмуванні та оптимізації швидкості завантаження сайтів.Закрыт5 месяцев назад
Разработка парсера для форума на базе XenForo 2. Необходимо обеспечить автоматическое обновление новых тем, постов, вложений и пользователей. Также требуется перевод всего содержимого на английский язык для создания англоязычной версии форума. Учтите, что форум должен быть доступен для поисковых систем, а для парсинга требуется авторизация по нику и поддержка cloudflare.Закрыт5 месяцев назад