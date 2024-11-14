Ищу опытного разработчика для развертывания моего сайта и настройки CI/CD конвейера. Сайт создан с использованием следующих технологий: Remix, React, Vite, Tailwind CSS, Prisma, База данных PostgreSQL.

Требования к проекту:

- Развернуть/задеплоить сайт из этого GitHub репозитория: https://github.com/ecommerceevents/Dash-Co-Pilot

Важно: Адрес и содержание репозитория будут изменяться в будущем, поэтому необходим CI/CD конвейер для автоматических обновлений.

- Настроить хостинг на платформе, доступной из КЗ.

Хостинг-провайдер должен принимать оплату картами Visa или Mastercard (я нахожусь за пределами КЗ). Предпочтительно использовать хостинг-провайдера, который поддерживает пользователей из Казахстана и РФ.

- Настроить конвейер для непрерывной интеграции и деплоя, чтобы сайт обновлялся автоматически при изменениях в репозитории.

- Предоставить четкие инструкции о том, как я смогу управлять аккаунтом на хостинге и процессом развертывания после завершения проекта.

- Указать ожидаемые ежемесячные расходы на хостинг.

- Сообщить вашу цену за выполнение этого задания.

Дополнительная информация:

Документация по развертыванию доступна по ссылке: https://saasrock.com/docs/categories/deployment

Сервисы вроде Vercel, Fly и AWS Lightsail не подходят из-за ограничений доступа и санкций.

Нужен человек с опытом работы с указанными технологиями.

Опыт настройки CI/CD конвейеров.

Знание хостинг-провайдеров, доступных из КЗ.

Пожалуйста, включите в ваш отклик:

- Ваш опыт и квалификацию, относящиеся к данному проекту.

- Оценочное время выполнения проекта.

- Разбивку стоимости ваших услуг и ожидаемые ежемесячные расходы на хостинг.



Спасибо!