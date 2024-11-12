OpenCart

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Закрыт8 заявок17 просмотров

Здравствуйте! Нужна доработка сайта на Opencart. Версия Opencart 3.0.3.8. Шаблон Журнал. Правки связаны с вариантами доставки, статусы заказов, и настройка почтовых шаблонов.

OpencartДоработка сайтов
6 месяцев назад
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Заявки фрилансеров

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