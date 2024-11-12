Доработать сайта на Joomla 5

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки146 просмотров

Нужно доработать сайт написан на Joomla 5, внедрить новый шаблона заказа услуг и настроить интеграцию с существующей CRM через API. Шаблон уже сверстан, API написано.


Опыт работы с Joomla5 (желательно).
Знание языков программирования: PHP, MySQL.
Опыт работы с RESTful API.
Опыт работы с системами контроля версий

JoomlaMySQLPHPREST APIДоработка сайтовИнтеграция API
6 месяцев назад
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