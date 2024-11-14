Написать javascript выполняющий нажатие кнопок

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен5 заявок58 просмотров

Есть сайт на котором нужно
1) добавлять позиции в корзину по мере их появления (нажатием кнопки напротив "предмета").
Затем ещё пару нажатий на 2)"перейти корзину" и 3) подтверждение заказа. (всё происходит на одной странице, корзина с предметами появляется сбоку страницы при открытии)
4) Ожидание примерно "30" секунд и затем всё повторяется
. Желательно чтобы скрипт можно было вставить в tempermonkey (приложение по скриптам).
Окончательная цена договорная!
Можете предложить и свою идею по созданию рабочего бота, обдумаю.

JavaScriptНаписание скриптовСоздание ботов
6 месяцев назад
guest_1731418593805
6 месяцев в сервисе
Был
6 месяцев назад
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Выбранный исполнитель

runphp
24 года
7 лет в сервисе
Был
2 дня назад
6 месяцев назад
$1
1 день
Escrow
Быстро, чётко, вежливо всё про Аркадия! Помог сделать авто-бота в кратчайшие сроки, рекомендую)
Работать с этим заказчиком — настоящее удовольствие! Он всегда вежлив, оперативен и на связи. Надеюсь на продолжение нашего успешного сотрудничества!

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runphp
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