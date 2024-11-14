Есть сайт на котором нужно

1) добавлять позиции в корзину по мере их появления (нажатием кнопки напротив "предмета").

Затем ещё пару нажатий на 2)"перейти корзину" и 3) подтверждение заказа. (всё происходит на одной странице, корзина с предметами появляется сбоку страницы при открытии)

4) Ожидание примерно "30" секунд и затем всё повторяется

. Желательно чтобы скрипт можно было вставить в tempermonkey (приложение по скриптам).

Окончательная цена договорная!

Можете предложить и свою идею по созданию рабочего бота, обдумаю.