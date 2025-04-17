Требуется выполнить комплексный заказ по веб-программированию: создать копию существующего сайта, доработать оба сайта и настроить рекламу. Также требуется закупить рекламу. Оплата возможна в евро или криптовалюте. Бюджет будет определяться в зависимости от объема работ.