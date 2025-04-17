Создать бота (imbot) для открытых линий bitrix24.

$127
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Открыт2 заявки19 просмотров

Требование к интеграции:

- любой вид подключения к Битриксу на выбор программиста: вебхук/локальное приложение/приложение маркетплейса;

- при получении сообщения в открытой линии бот должен отвечать «Привет»;

- имя, картинка и остальные параметры кастомизации бота любые;

- любой язык программирования на выбор программиста.

Ожидаемый результат:

- Бот добавляется в открытую линию, на все сообщения отвечает «Привет»;

- Программу не нужно выкладывать на хостинг, достаточно будет архива с кодом.

Битрикс24Интеграция APIСоздание ботов
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