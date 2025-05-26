Требуется исправить функционал сайта, реализованного на Yii и Vue. Необходимо создать систему подсказок в личном кабинете, внести изменения в дизайн, а также добавить раздел 'Новости и статьи' с редактированием из админки.
Виджет отзывов
Добрый день! Нужен виджет отзывов на php (>8), как на скрине. Нужны отзывы с продокторов, 2гис, Яндекс карт.
Подгрузку надо сделать через js, чтобы выводить на HTML страницах.
Сориентируйте, пожалуйста, по срокам и цене.
Мне не надо ставить готовы виджеты от сервисов, мне надо написать такой сервис (Ну почти)
Заявки фрилансеров
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