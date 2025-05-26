Виджет отзывов

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Открыт1 заявка17 просмотров

Добрый день! Нужен виджет отзывов на php (>8), как на скрине. Нужны отзывы с продокторов, 2гис, Яндекс карт.

Подгрузку надо сделать через js, чтобы выводить на HTML страницах.

Сориентируйте, пожалуйста, по срокам и цене.

Мне не надо ставить готовы виджеты от сервисов, мне надо написать такой сервис (Ну почти)

HTMLJavaScriptPHPРазработка программ
13 часов назад
Гость
13 часов в сервисе
Был
13 часов назад
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Назар
 
33 года
3 года в сервисе
Был
10 часов назад
4 отзыва(-1)
13 часов назад
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