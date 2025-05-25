Есть работающий проект (бот) в который требуется внести доработки, провести оптимизацию и добавить новый функционал.

Проект написан на Node.js (JavaScript) и PHP.

Задачи:

Разобраться в текущем коде

Внести доработки по заданию

Поэтапно развивать проект

Требования:

Уверенное знание Node.js / JavaScript

Опыт работы с PHP , понимание работы с HTTP-запросами

Базовые навыки работы с фронтэндом и управления линкус-сервером

Знание клиент-серверного взаимодействия, работа с API

Опыт оптимизации и доработки существующих решений

Умение быстро ориентироваться в чужом коде

Ответственность и соблюдение сроков

Условия:

Оплата поэтапная , за конкретные блоки задач

Требуется готовность к долгосрочному сотрудничеству

Проект будет развиваться и масштабироваться, потребуется сопровождение

Укажите, пожалуйста, примеры работ, ваш опыт и ориентировочную стоимость часа.