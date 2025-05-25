Требуется разработка парсера данных с сайта, который защищен системой QRATOR. Ищем опытного программиста, способного реализовать эту задачу. Обязательно наличие опыта работы с подобными решениями.
Ищу фрилансера для доработки проекта на Node.js и PHP
Есть работающий проект (бот) в который требуется внести доработки, провести оптимизацию и добавить новый функционал.
Проект написан на Node.js (JavaScript) и PHP.
Задачи:
Разобраться в текущем коде
Внести доработки по заданию
Поэтапно развивать проект
Требования:
Уверенное знание Node.js / JavaScript
Опыт работы с PHP, понимание работы с HTTP-запросами
Базовые навыки работы с фронтэндом и управления линкус-сервером
Знание клиент-серверного взаимодействия, работа с API
Опыт оптимизации и доработки существующих решений
Умение быстро ориентироваться в чужом коде
Ответственность и соблюдение сроков
Условия:
Оплата поэтапная, за конкретные блоки задач
Требуется готовность к долгосрочному сотрудничеству
Проект будет развиваться и масштабироваться, потребуется сопровождение
Укажите, пожалуйста, примеры работ, ваш опыт и ориентировочную стоимость часа.
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