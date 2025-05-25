Ищу фрилансера для доработки проекта на Node.js и PHP

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Открыт7 заявок38 просмотров

Есть работающий проект (бот) в который требуется внести доработки, провести оптимизацию и добавить новый функционал.
Проект написан на Node.js (JavaScript) и PHP.

Задачи:

  • Разобраться в текущем коде

  • Внести доработки по заданию

  • Поэтапно развивать проект

Требования:

  • Уверенное знание Node.js / JavaScript

  • Опыт работы с PHP, понимание работы с HTTP-запросами

  • Базовые навыки работы с фронтэндом и управления линкус-сервером

  • Знание клиент-серверного взаимодействия, работа с API

  • Опыт оптимизации и доработки существующих решений

  • Умение быстро ориентироваться в чужом коде

  • Ответственность и соблюдение сроков

Условия:

  • Оплата поэтапная, за конкретные блоки задач

  • Требуется готовность к долгосрочному сотрудничеству

  • Проект будет развиваться и масштабироваться, потребуется сопровождение

Укажите, пожалуйста, примеры работ, ваш опыт и ориентировочную стоимость часа.

JavaScriptNode.jsPHPОптимизация кода
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