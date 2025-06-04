Веб застосунок таск-менеджер

$52
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Открыт3 заявки27 просмотров

Короткий опис:

Це проєкт із розробки сучасного та функціонального таск-менеджера — інструменту для управління задачами, планування та командної роботи. Проєкт орієнтований на малий і середній бізнес, а також на індивідуальних користувачів, які цінують продуктивність та простоту у щоденній роботі.

Мета проєкту:
Створити зручний таск-менеджер з можливістю персонального та командного користування, підтримкою дедлайнів, тегів, нагадувань і канбан-дошки. У фокусі — UX, мінімалістичний дизайн та продуктивність.

Web3
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