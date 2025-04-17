Создание бота

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Открыт11 заявок32 просмотра

Нужен бот который сам находил место для записи в VFS во Францию сам из Казахстана,
Пример: https://www.youtube.com/watch?v=l9rP9-PFaOY&ab_channel=profi-bot

Создание ботов
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