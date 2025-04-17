Требуется настройка Keitaro через backend с динамической подгрузкой без редиректов. Фильтрация должна происходить на сервере по заголовкам, поведению и IP. Использовать готовые решения, такие как Keitaro с самописным фильтром или на базе Cloudflare Workers. Важно, чтобы клоака адаптировала контент под модерацию.
Создание бота
Нужен бот который сам находил место для записи в VFS во Францию сам из Казахстана,
Пример: https://www.youtube.com/watch?v=l9rP9-PFaOY&ab_channel=profi-bot
Заявки фрилансеров
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