Keitaro нужна настройка + фильтры для google ads

$400
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Открыт5 заявок15 просмотров

добрый день, нужна настройка Keitaro через backend с динамической подгрузкой без редиректов, где фильтрация идёт на сервере по заголовкам, поведению и IP. Из готовых можешь глянуть Keitaro + самописный фильтр или что-то на базе Cloudflare Workers.

Лучше, чтобы клоака реально умела менять рендер контента под модера и не просто выкидывала на белый, а именно адаптировала выдачу.

Google AdsНастройка редиректовУстановка программного обеспеченияУстановка скриптов
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