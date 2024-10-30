добрый день, нужна настройка Keitaro через backend с динамической подгрузкой без редиректов, где фильтрация идёт на сервере по заголовкам, поведению и IP. Из готовых можешь глянуть Keitaro + самописный фильтр или что-то на базе Cloudflare Workers.

Лучше, чтобы клоака реально умела менять рендер контента под модера и не просто выкидывала на белый, а именно адаптировала выдачу.