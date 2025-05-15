Ищу опытного разработчика для доработки и настройки системы управления дорожными проектами. Система реализована на Go + Svelte + Webix + MySQL, работает локально (FreeBSD). Все основные модули уже встроены, включая Google Maps, Gantt-чарт, финансовые отчёты, уведомления, JWT-аутентификацию и права доступа — требуется донастройка, привязка к базе и тестирование.

Перенести на облачный сервер (сейчас работает на локальном FreeBSD);

Настроить связку между базой данных и компонентами Webix;

Завершить настройку интеграции с Google Maps API (отображение объектов и маршрутов, привязка к зависимостям);

Настроить раздел финансовой аналитики (диаграммы, фильтрация, отчётность);

Настроить и протестировать работу Gantt-чарта , связать с задачами и зависимостями в БД;

Провести общее тестирование системы, устранить баги, провести оптимизацию.

Уверенное владение Webix Framework и понимание его архитектуры;

Опыт настройки и доработки Google Maps API , Gantt-чартов, визуализаций;

Знание MySQL , взаимодействие frontend ↔ backend;

Умение работать с существующим кодом (Go, Svelte), понимание SPA;

Опыт развёртывания систем в облаке (желательно с FreeBSD/Linux).

Опыт с Go и Svelte;

Работа с финансовыми отчётами и визуальной аналитикой;

Понимание структуры проектных/инфраструктурных решений.

Удалённая работа;

Формат оплаты: поэтапно или почасово, обсуждается индивидуально;

Язык общения — русский (при необходимости — английский).

🔧 Задачи:🧠 Требования:✅ Плюсом будет:📍 Условия:

Если вас заинтересовал проект, присылайте примеры аналогичных работ, информацию об опыте и ориентировочные сроки.