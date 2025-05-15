Доработка проекта на Технологих: Go + Svelte + Webix + MySQL

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Открыт3 заявки10 просмотров

Ищу опытного разработчика для доработки и настройки системы управления дорожными проектами. Система реализована на Go + Svelte + Webix + MySQL, работает локально (FreeBSD). Все основные модули уже встроены, включая Google Maps, Gantt-чарт, финансовые отчёты, уведомления, JWT-аутентификацию и права доступа — требуется донастройка, привязка к базе и тестирование.

🔧 Задачи:

  • Перенести на облачный сервер (сейчас работает на локальном FreeBSD);

  • Настроить связку между базой данных и компонентами Webix;

  • Завершить настройку интеграции с Google Maps API (отображение объектов и маршрутов, привязка к зависимостям);

  • Настроить раздел финансовой аналитики (диаграммы, фильтрация, отчётность);

  • Настроить и протестировать работу Gantt-чарта, связать с задачами и зависимостями в БД;

  • Провести общее тестирование системы, устранить баги, провести оптимизацию.

🧠 Требования:

  • Уверенное владение Webix Framework и понимание его архитектуры;

  • Опыт настройки и доработки Google Maps API, Gantt-чартов, визуализаций;

  • Знание MySQL, взаимодействие frontend ↔ backend;

  • Умение работать с существующим кодом (Go, Svelte), понимание SPA;

  • Опыт развёртывания систем в облаке (желательно с FreeBSD/Linux).

✅ Плюсом будет:

  • Опыт с Go и Svelte;

  • Работа с финансовыми отчётами и визуальной аналитикой;

  • Понимание структуры проектных/инфраструктурных решений.

📍 Условия:

  • Удалённая работа;

  • Формат оплаты: поэтапно или почасово, обсуждается индивидуально;

  • Язык общения — русский (при необходимости — английский).

Если вас заинтересовал проект, присылайте примеры аналогичных работ, информацию об опыте и ориентировочные сроки.

GoMySQLДоработка сайтовИнтеграция APIОптимизация кодаТестирование программного обеспечения
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