Требуется разработать бота, который будет отслеживать и уведомлять о свободных слотах для бронирования очередей в системе Cargoruqsat. Ожидается, что бот будет эффективно обрабатывать данные и предоставлять актуальную информацию о доступных возможностях.
Доработка проекта на Технологих: Go + Svelte + Webix + MySQL
Ищу опытного разработчика для доработки и настройки системы управления дорожными проектами. Система реализована на Go + Svelte + Webix + MySQL, работает локально (FreeBSD). Все основные модули уже встроены, включая Google Maps, Gantt-чарт, финансовые отчёты, уведомления, JWT-аутентификацию и права доступа — требуется донастройка, привязка к базе и тестирование.🔧 Задачи:
Перенести на облачный сервер (сейчас работает на локальном FreeBSD);
Настроить связку между базой данных и компонентами Webix;
Завершить настройку интеграции с Google Maps API (отображение объектов и маршрутов, привязка к зависимостям);
Настроить раздел финансовой аналитики (диаграммы, фильтрация, отчётность);
Настроить и протестировать работу Gantt-чарта, связать с задачами и зависимостями в БД;
Провести общее тестирование системы, устранить баги, провести оптимизацию.
Уверенное владение Webix Framework и понимание его архитектуры;
Опыт настройки и доработки Google Maps API, Gantt-чартов, визуализаций;
Знание MySQL, взаимодействие frontend ↔ backend;
Умение работать с существующим кодом (Go, Svelte), понимание SPA;
Опыт развёртывания систем в облаке (желательно с FreeBSD/Linux).
Опыт с Go и Svelte;
Работа с финансовыми отчётами и визуальной аналитикой;
Понимание структуры проектных/инфраструктурных решений.
Удалённая работа;
Формат оплаты: поэтапно или почасово, обсуждается индивидуально;
Язык общения — русский (при необходимости — английский).
Если вас заинтересовал проект, присылайте примеры аналогичных работ, информацию об опыте и ориентировочные сроки.
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