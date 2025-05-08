Доработки по Интернет-магазину Битрикса

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Открыт3 заявки31 просмотр

Приветствую

Нужно внести небольшие доработки для интернет магазина на CMS Битрикс

Нужен ответственный человек с хорошим знанием работы Битрикс, Важно соблюдение сроков.

ТЗ https://docs.google.com/document/d/1d4ddvhpZPIPHWX1cn_lvEZ5XhOtbxwR5VCZ8Zf2k11k/edit?usp=sharing

В дальнейшем планируем внедрять другие доработки .

Прошу написать:

  • обязательно оценку ТЗ (там не много задач)

  • контакты Телеграм

  • сроки

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