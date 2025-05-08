Разработайте Telegram-бота, который будет оценивать стоимость товаров по фото, учитывая региональные особенности. Бот должен распознавать предметы через Google Vision API, парсить цены с Avito и Юла, и предоставлять пользователю среднюю стоимость с учетом региона. Ограничение — 5 бесплатных оценок в месяц. Подготовьте понятные ответы с результатами оценок.