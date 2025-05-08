Необхідно створити веб застосунок для організації масових заходів, подібний до Google Meet або Zoom. Можливість обговорення ідей для спрощення реалізації. Проект є частиною дипломної роботи.
Доработки по Интернет-магазину Битрикса
Приветствую
Нужно внести небольшие доработки для интернет магазина на CMS Битрикс
Нужен ответственный человек с хорошим знанием работы Битрикс, Важно соблюдение сроков.
ТЗ https://docs.google.com/document/d/1d4ddvhpZPIPHWX1cn_lvEZ5XhOtbxwR5VCZ8Zf2k11k/edit?usp=sharing
В дальнейшем планируем внедрять другие доработки .
Прошу написать:
обязательно оценку ТЗ (там не много задач)
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