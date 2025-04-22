Для дипломної роботи. Потрібно написати саме програму для сайту, всю теоретичну частину і т.п. буду оформляти у ворді самостійно. Судячи з теми роботи, потрібно щось на кшталт гугл міт або зуму у форматі сайту. Хоча якщо можна обіграти назву теми і зробити щось інше та простіше - я тільки за. Всі пропозиції радий обговорити!