Веб застосунок для організації масових заходів

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
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Для дипломної роботи. Потрібно написати саме програму для сайту, всю теоретичну частину і т.п. буду оформляти у ворді самостійно. Судячи з теми роботи, потрібно щось на кшталт гугл міт або зуму у форматі сайту. Хоча якщо можна обіграти назву теми і зробити щось інше та простіше - я тільки за. Всі пропозиції радий обговорити!

Создание веб-приложений
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