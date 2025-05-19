Необходимо реализовать сайт для продажи авиабилетов под ключ. Включает в себя разработку дизайна, фронтенда и бэкенда, а также интеграцию с сервисом Сирена Трэвел для получения актуальной информации о стоимости. Важно провести тестирование готового продукта.