Создать сайт для заказов и бронирования мест.

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Открыт12 заявок193 просмотра

Создать сайт на конструкторе, для бронирования столов в баре.
Будет всего 10 шт.
И в нем должно быть фото меню 4 стр.
То есть по факту нужен простейший сайт с уведомлениями в телеграм.

Создание сайтов
21 час назад
Михаил
 
38 лет
месяц в сервисе
Был
15 часов назад

Заявки фрилансеров

Максим
 
35 лет
год в сервисе
Был
13 часов назад
1 отзыв
13 часов назад
Александр
 
41 год
15 лет в сервисе
Был
18 минут назад
13 отзывов
16 часов назад
Валерий
 
35 лет
4 года в сервисе
Был
16 часов назад
66 отзывов(-2)
19 часов назад
Денис
 
46 лет
19 дней в сервисе
Был
2 часа назад
19 часов назад
Вадим
 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
2 часа назад
11 отзывов
20 часов назад
ТОП-5
Сайты «под ключ»
Евгений
 
35 лет
6 лет в сервисе
Был
29 минут назад
27 отзывов
20 часов назад
Ярослав
 
20 лет
24 дня в сервисе
Был
11 часов назад
20 часов назад
Дмитрий
 
42 года
7 дней в сервисе
Был
16 часов назад
20 часов назад
Алексей
 
52 года
3 года в сервисе
Был
20 часов назад
1 отзыв
20 часов назад
Евгени
 
31 год
5 лет в сервисе
Был
20 часов назад
2 отзыва
20 часов назад
Денис
 
35 лет
9 лет в сервисе
Был
2 часа назад
15 отзывов(-1)
20 часов назад
Назар
 
33 года
3 года в сервисе
онлайн
4 отзыва(-1)
21 час назад