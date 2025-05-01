Требуется переделать сайт на ВП.

Данный сайт должен быть защищенным, доступ к личным страницам пользователей — только по логину и паролю.

- сам администратор вручную создает учетные записи (логин/пароль) и выдает их пользователям.

- и всего пользователей: от 10.

- каждый пользователь имеет персональную страницу, доступную только после авторизации.

- дизайн должен быть простым и функциональным.

Данная структура сайта

- главная страница

- будет логотип компании/сайта в верхней части.

Такая форма входа:

- поля: Логин и Пароль.

- кнопка "Вход" (отправка формы).

Так же если введены неверные данные — вывод сообщения об ошибке.

На сайте есть личный кабинет пользователя

- где после успешного входа пользователь попадает на свою уникальную страницу.

- навигация по вкладкам (вертикальная или горизонтальная).

У сайта есть содержимое вкладок:

- это отчеты, встроенные через <iframe> (источник указывается в админке).

- каждая вкладка может содержать разные iframe-отчеты.

Главное это безопасность

- нет прямого доступа по URL — если пользователь не авторизован, он должен перенаправляться на главную страницу.

И самое такое еще важное это дополнительные требования

- админ-панель для управления пользователями (добавление/удаление, смена паролей).

- иметь возможность назначать каждому пользователю свои вкладки с iframe.

- должен быть дизайн сайта в едином стиле