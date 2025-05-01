Требуется разработка сайта-каталога для продажи онлайн курсов. Движок не имеет значения, возможен WordPress. Список курсов будет предоставлен. Шаблон можно использовать любой, сайт нужен для демонстрации.
Требуется переделать сайт на ВП
Требуется переделать сайт на ВП.
Данный сайт должен быть защищенным, доступ к личным страницам пользователей — только по логину и паролю.
- сам администратор вручную создает учетные записи (логин/пароль) и выдает их пользователям.
- и всего пользователей: от 10.
- каждый пользователь имеет персональную страницу, доступную только после авторизации.
- дизайн должен быть простым и функциональным.
Данная структура сайта
- главная страница
- будет логотип компании/сайта в верхней части.
Такая форма входа:
- поля: Логин и Пароль.
- кнопка "Вход" (отправка формы).
Так же если введены неверные данные — вывод сообщения об ошибке.
На сайте есть личный кабинет пользователя
- где после успешного входа пользователь попадает на свою уникальную страницу.
- навигация по вкладкам (вертикальная или горизонтальная).
У сайта есть содержимое вкладок:
- это отчеты, встроенные через <iframe> (источник указывается в админке).
- каждая вкладка может содержать разные iframe-отчеты.
Главное это безопасность
- нет прямого доступа по URL — если пользователь не авторизован, он должен перенаправляться на главную страницу.
И самое такое еще важное это дополнительные требования
- админ-панель для управления пользователями (добавление/удаление, смена паролей).
- иметь возможность назначать каждому пользователю свои вкладки с iframe.
- должен быть дизайн сайта в едином стиле
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