Здравствуйте, хотелось бы узнать, если ли возможность в кратчайшие сроки (без шуток идеал - два дня) сделать сайт на основе node.js и react, который бы был аналогом AniList. Если кратко, то у меня должны быть страницы каталога аниме, отдельная страница тайтла, отдельные страница персонажей, отдельные страницы участников производства. К тайтлам можно оставлять отзывы, ставить оценки. Собственно говоря, мне нужен пользователь, который может вести списки аниме (отмечать статусом просмотренно, брошено, запланировано и т.п.). Плюс должен быть форум - пользователи могут создавать топики к конкретным тайтлам, все комментарии будут выводиться и на странице тайтлов. Мне не нужно прям супер идеал, так как это просто дипломный проект. Дополнительно прикрепляю скрипт базы данных, который я сохранил из postgresql, может станет понятнее.