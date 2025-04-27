Требуется разработка простого сайта на платформе Tilda. Дизайн должен быть минималистичным, симпатичным и читабельным, без сложных элементов. Пример желаемого уровня представлен в указанной ссылке.
Создание сайта python
Нужно создать сайт под тему генератор цитат
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