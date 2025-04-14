Разработка сайта

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Открыт28 заявок153 просмотра

Для компании в сфере IT разработка сайта-лендинга с раскрывающимися 4-5 блоками. Пожалуйста, прикрепите работы, укажите cms, сроки и стоимость.

Создание лендингов
6 дней назад
Виктория
 
32 года
6 лет в сервисе
Была
день назад
5 отзывов

Заявки фрилансеров

Валерия
 
22 года
4 года в сервисе
Была
день назад
1 отзыв
день назад
Максим
 
35 лет
10 месяцев в сервисе
Был
10 часов назад
1 отзыв
3 дня назад
Евгений
 
35 лет
6 лет в сервисе
Был
час назад
27 отзывов
4 дня назад
Александр
 
47 лет
5 дней в сервисе
Был
6 часов назад
4 дня назад
Коля
 
40 лет
3 года в сервисе
Был
8 часов назад
48 отзывов
5 дней назад
Ойбек
 
29 лет
3 месяца в сервисе
Был
3 дня назад
5 дней назад
Михаил
 
33 года
7 лет в сервисе
Был
6 часов назад
5 дней назад
Нейрал
 
24 года
13 дней в сервисе
Был
9 часов назад
5 дней назад
Георгий
 
30 лет
6 лет в сервисе
онлайн
7 отзывов
5 дней назад
Кристина
 
46 лет
11 лет в сервисе
Была
2 дня назад
4 отзыва
5 дней назад
Артём
 
32 года
8 лет в сервисе
Был
18 минут назад
168 отзывов
5 дней назад
ТОП-10
Сайты «под ключ»
Алексей
 
35 лет
11 лет в сервисе
Был
8 часов назад
11 отзывов
5 дней назад
Ризо
 
26 лет
3 года в сервисе
Был
7 часов назад
5 дней назад
Денис
 
22 года
8 месяцев в сервисе
Был
день назад
5 дней назад
Алексей
 
52 года
3 года в сервисе
Был
3 дня назад
1 отзыв
5 дней назад
Андрей
 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
час назад
61 отзыв
5 дней назад
Евгений
 
28 лет
2 года в сервисе
Был
6 часов назад
1 отзыв
5 дней назад
Александр
 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
3 дня назад
287 отзывов
5 дней назад
Сухроб
 
20 лет
7 дней в сервисе
Был
9 часов назад
5 дней назад
Яна
 
28 лет
2 месяца в сервисе
Была
2 дня назад
1 отзыв
5 дней назад
Денис
 
35 лет
9 лет в сервисе
Был
3 часа назад
15 отзывов(-1)
6 дней назад
Александр
 
41 год
15 лет в сервисе
онлайн
13 отзывов
6 дней назад
Джавид
 
25 лет
6 месяцев в сервисе
Был
час назад
4 отзыва
6 дней назад
Евгений
 
29 лет
10 лет в сервисе
Был
2 часа назад
8 отзывов
6 дней назад
Вадим
 
37 лет
17 лет в сервисе
онлайн
11 отзывов
6 дней назад
ТОП-5
Сайты «под ключ»
Артём
 
17 лет
9 месяцев в сервисе
Был
8 часов назад
1 отзыв
6 дней назад
Алексей
 
42 года
3 года в сервисе
Был
29 минут назад
16 отзывов
6 дней назад
Александр
 
45 лет
4 года в сервисе
Был
6 часов назад
1 отзыв
6 дней назад