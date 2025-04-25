Необходимо разработать лендинг страницу для компании carengineering с использованием готового дизайна в Figma. Страница должна кратко описывать все услуги, включая PPF, тонировку окон, шумоизоляцию и другие. Для блока с кожей и алькантарой предоставляются фото. Цель — привлечь клиентов через рекламу.
Создание сайта на платформе vigbo
Нужно сделать сайт для фотографа на платформе vigbo, по референсу, без креатива.
Сайт по готовову шаблону, со стартовой страницей, разделами для портфолио и формой для заказа.
Только для тех, у кого уже был опыт работы с vigbo
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