Создание сайта на платформе vigbo

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Открыт4 заявки25 просмотров

Нужно сделать сайт для фотографа на платформе vigbo, по референсу, без креатива.

Сайт по готовову шаблону, со стартовой страницей, разделами для портфолио и формой для заказа.

Только для тех, у кого уже был опыт работы с vigbo

Дизайн сайтовСоздание сайтов
10 дней назад
Есения
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5 дней назад

Заявки фрилансеров

Амриддин
 
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