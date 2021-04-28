Demasonik

Александр Demasonik

 
43 годаРоссия/Кемерово
3 года на фриланс-бирже
Был
6 месяцев назад
Только качественно и в срок - вёрстка сайтов с чистым кроссбраузерным валидным кодом. БЭМ, GULP, SCSS, CSS3\HTML5, Чистый JavaScript, jQuery.

Профессиональная разработка сайтов любой сложности под ключ. Делаю сайты под ключ, лендинги, интернет магазины.

Все сайты адаптивные, будут хорошо отображаться на ПК, планшете и телефоне.

Среднее время на выполнение заказа 7 дней. Мне важно запустить на рынок Ваш проект как можно быстрее.

Опыт работы более 5 лет.

Ответственность:

- готов приступить уже

- всегда довожу дело до конца

- не нарушаю сроков

- даю консультации по макету

- не беру предоплату

- всегда на связи

Гарантия на верстку. В течение недели после передачи архива с готовой версткой я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.

Есть возможность работать по договору (безнал).

Род занятий:

- Вёрстка кроссбраузерная, валидная, адаптивная. Только чистый и понятный код.

- Верстаю из PSD, Sketch, Figma, Zeplin, Adobe XD

- Адаптивность, отзывчивость (responsive), резина

- CSS3\JS анимация сайтов.

- Профессиональное обслуживание, наполнение, поддержка сайтов и интернет-магазинов.

Технологии:

- HTML (HTML5), CSS (CSS3), jQuery, SASS, Flexbox, БЭМ.

Связь:

JavascriptHTMLCSSFigmajQuery
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$50
средняя цена заказа
нет принятых заявок
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1
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Отзывы заказчиков
Rod9
27 летРоссия
3 года в сервисе
Был
2 года назад
$50
10 баллов
3 года назад
Нужен сайт на readymag
Рекомендую!
рекомендую
Ответный отзыв
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