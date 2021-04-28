Профессиональная разработка сайтов любой сложности под ключ. Делаю сайты под ключ, лендинги, интернет магазины.
Все сайты адаптивные, будут хорошо отображаться на ПК, планшете и телефоне.
Среднее время на выполнение заказа 7 дней. Мне важно запустить на рынок Ваш проект как можно быстрее.
Опыт работы более 5 лет.
Ответственность:
- готов приступить уже
- всегда довожу дело до конца
- не нарушаю сроков
- даю консультации по макету
- не беру предоплату
- всегда на связи
Гарантия на верстку. В течение недели после передачи архива с готовой версткой я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.
Есть возможность работать по договору (безнал).
Род занятий:
- Вёрстка кроссбраузерная, валидная, адаптивная. Только чистый и понятный код.
- Верстаю из PSD, Sketch, Figma, Zeplin, Adobe XD
- Адаптивность, отзывчивость (responsive), резина
- CSS3\JS анимация сайтов.
- Профессиональное обслуживание, наполнение, поддержка сайтов и интернет-магазинов.
Технологии:
- HTML (HTML5), CSS (CSS3), jQuery, SASS, Flexbox, БЭМ.
Связь:
- E-mail: [email protected]
- Телеграм: @Demasonik
- Информационный сайт40 просмотров
- Интернет заказ суши38 просмотров
- Онлайн курсы42 просмотра
- Лэндинг носков48 просмотров
- Онлайн курсы40 просмотров
- Интернет магазин техники25 просмотров
- Лэндинг продажа двигателей20 просмотров
- Интернет магазин цветов23 просмотра
- Лэндинг высотные работы21 просмотр
- Лэндинг диагностика двигателей23 просмотра
- Лэндинг веб студии20 просмотров
- Лэндинг волонтеров68 просмотров