Требуется верстка лендинга по готовому макету Figma. Необходимо обеспечить адаптивность и кроссбраузерность, используя методологию БЭМ. Важно строго следовать дизайну и реализовать все элементы интерфейса.
Сайт на HTML
Пишите ваши сроки и цену.
Необходимо свертсать лендинг по готовому макету Figma. Адаптивно, кроссбраузерно, форма опроса и обратной связи. Отправка в телеграмм.
Дизайн во вложении. Личный кабинет пока что не нужен, только сделать сайт и формы с отправкой в телеграмм.
Компания предоставляет услуги по установке телефизоров, сборке мебели и вешаем полочки и картины на стены.
Язык сайта: английский.
Сайт должен быть оптимизирован под СЕО, под ключевые запросы.
Что требуется от вас:
Качественный код
Поддержка продукта (в случае выявления неисправностей)
Возможность доработок (если я что то придумаю, то вы это внедрите за доп. плату)
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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