Сайт на HTML

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Закрыт17 заявок172 просмотра

Пишите ваши сроки и цену.

Необходимо свертсать лендинг по готовому макету Figma. Адаптивно, кроссбраузерно, форма опроса и обратной связи. Отправка в телеграмм.

Дизайн во вложении. Личный кабинет пока что не нужен, только сделать сайт и формы с отправкой в телеграмм.

Компания предоставляет услуги по установке телефизоров, сборке мебели и вешаем полочки и картины на стены.

Язык сайта: английский.

Сайт должен быть оптимизирован под СЕО, под ключевые запросы. 

Что требуется от вас:

  • Качественный код

  • Поддержка продукта (в случае выявления неисправностей)

  • Возможность доработок (если я что то придумаю, то вы это внедрите за доп. плату)

FigmaHTMLВерстка лендинговИнтеграция верстки
6 месяцев назад
Demasonik
45 лет
4 года в сервисе
Был
42 минуты назад
Файлы доступны только авторизованным пользователям

Выбранный исполнитель

AleksandrYudin
Александр 
34 года
год в сервисе
Был
3 месяца назад
19 отзывов(-2)
6 месяцев назад
$60
4 дня
Escrow
Обещал сделать зайт за 4 дня, в итоге прошло 2 недели, так ничего и не было готово. Пришлось отказываться от его услуг и искать нового исполнителя

Заявки фрилансеров

Максим
 
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5 месяцев назад
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