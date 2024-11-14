Пишите ваши сроки и цену.

Необходимо свертсать лендинг по готовому макету Figma. Адаптивно, кроссбраузерно, форма опроса и обратной связи. Отправка в телеграмм.

Дизайн во вложении. Личный кабинет пока что не нужен, только сделать сайт и формы с отправкой в телеграмм.

Компания предоставляет услуги по установке телефизоров, сборке мебели и вешаем полочки и картины на стены.

Язык сайта: английский.

Сайт должен быть оптимизирован под СЕО, под ключевые запросы.

Что требуется от вас: