Вёрстка компонентов на реакт

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт9 заявок299 просмотров

Нужно сверстать компоненты на реакт, примеры на скринах.
Оцените по времени и срокам, сколько такое стоит сделать?
Подробности оценки и сроков можно в личку.

ReactВерстка блоков
6 месяцев назад
php_prog
Павел 
34 года
19 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Файлы доступны только авторизованным пользователям

Заявки фрилансеров

Айбек
 
18 лет
2 года в сервисе
Был
2 месяца назад
5 месяцев назад
Даша
 
22 года
3 года в сервисе
Была
3 часа назад
1 отзыв
6 месяцев назад
Максим
 
26 лет
6 лет в сервисе
Был
день назад
39 отзывов(-3)
6 месяцев назад
ТОП-10
HTML-верстка
Даниил
 
21 год
год в сервисе
Был
месяц назад
6 месяцев назад
Анастасия
 
34 года
6 месяцев в сервисе
Была
3 месяца назад
6 месяцев назад
Рамиль
 
22 года
2 года в сервисе
Был
10 дней назад
6 месяцев назад
Артём
 
24 года
6 месяцев в сервисе
Был
4 месяца назад
6 месяцев назад
Артём
 
32 года
8 лет в сервисе
Был
2 часа назад
168 отзывов
6 месяцев назад
ТОП-5
HTML-верстка
Анастасия
 
20 лет
год в сервисе
Была
7 часов назад
6 месяцев назад