HTML верстальщик & Frontend Developer

Вітаю! 👋

Я — верстальник та фронтенд розробник, з досвідом створення адаптивних і кросбраузерних сайтів із сучасним, семантичним підходом до HTML5 та CSS3. 🖥️

Працюю з SASS/SCSS для структурованих стилів, JavaScript для динамічних взаємодій, а також із jQuery для зручності обробки подій та маніпуляції DOM. Володію BEM для організації CSS, що дозволяє легко підтримувати код навіть у великих проєктах.

Використовую Gulp та Webpack для автоматизації процесів та оптимізації продуктивності.🎨

Також займаюсь натягуванням сайтів на WordPress, забезпечуючи зручність для користувачів при редагуванні контенту.

⚡HTML | CSS | JS | WordPress | Gulp | Webpack | TailwindCSS

Мої переваги:

Швидка комунікація 📞

Дотримання термінів ⏳

Орієнтуюсь на якість коду ✅

Адаптивність і кросбраузерність сайтів 🌍

Вміння працювати в команді 🤝

Постійне вдосконалення навичок 📚

Чітке виконання технічних завдань 🎯

📌 На зв'язку з 10:00 до 18:00, звертайтесь!

Постійно вдосконалюю свої навички, стежу за новими трендами і готова брати участь у викликах, що розвивають. Є питання? Пишіть у приватні повідомлення.😉🚀