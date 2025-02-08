Вітаю! 👋
Я — верстальник та фронтенд розробник, з досвідом створення адаптивних і кросбраузерних сайтів із сучасним, семантичним підходом до HTML5 та CSS3. 🖥️
Працюю з SASS/SCSS для структурованих стилів, JavaScript для динамічних взаємодій, а також із jQuery для зручності обробки подій та маніпуляції DOM. Володію BEM для організації CSS, що дозволяє легко підтримувати код навіть у великих проєктах.
Використовую Gulp та Webpack для автоматизації процесів та оптимізації продуктивності.🎨
Також займаюсь натягуванням сайтів на WordPress, забезпечуючи зручність для користувачів при редагуванні контенту.
⚡HTML | CSS | JS | WordPress | Gulp | Webpack | TailwindCSS
Мої переваги:
Швидка комунікація 📞
Дотримання термінів ⏳
Орієнтуюсь на якість коду ✅
Адаптивність і кросбраузерність сайтів 🌍
Вміння працювати в команді 🤝
Постійне вдосконалення навичок 📚
Чітке виконання технічних завдань 🎯
📌 На зв'язку з 10:00 до 18:00, звертайтесь!
Постійно вдосконалюю свої навички, стежу за новими трендами і готова брати участь у викликах, що розвивають. Є питання? Пишіть у приватні повідомлення.😉🚀
Портфолио
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