Dashan_chik

Даша Dashan_chik

 
22 года
3 года на фриланс-бирже
Была
день назад
HTML верстальщик & Frontend Developer

Вітаю! 👋

Я — верстальник та фронтенд розробник, з досвідом створення адаптивних і кросбраузерних сайтів із сучасним, семантичним підходом до HTML5 та CSS3. 🖥️

Працюю з SASS/SCSS для структурованих стилів, JavaScript для динамічних взаємодій, а також із jQuery для зручності обробки подій та маніпуляції DOM. Володію BEM для організації CSS, що дозволяє легко підтримувати код навіть у великих проєктах.

Використовую Gulp та Webpack для автоматизації процесів та оптимізації продуктивності.🎨

Також займаюсь натягуванням сайтів на WordPress, забезпечуючи зручність для користувачів при редагуванні контенту.

⚡HTML | CSS | JS | WordPress | Gulp | Webpack | TailwindCSS

Мої переваги:

  • Швидка комунікація 📞

  • Дотримання термінів ⏳

  • Орієнтуюсь на якість коду ✅

  • Адаптивність і кросбраузерність сайтів 🌍

  • Вміння працювати в команді 🤝

  • Постійне вдосконалення навичок 📚

  • Чітке виконання технічних завдань 🎯

📌 На зв'язку з 10:00 до 18:00, звертайтесь!

Постійно вдосконалюю свої навички, стежу за новими трендами і готова брати участь у викликах, що розвивають. Є питання? Пишіть у приватні повідомлення.😉🚀

#4Vue.js
#6Tailwind CSS
#17CSS
#19JavaScript
#25Адаптивная верстка
...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
#245
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
1 из 5
ТОП-50
HTML-верстка

Отзывы заказчиков

guest_1738684115059
3 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад
$100
10 баллов
3 месяца назад
Адаптивная верстка
CSSJavaScriptTailwind CSSVue.jsАдаптивная верстка
Быстро, качественно и доброжелательно! Рекомендую :)
Приятный заказчик, вежливый и понятный в общении.
Ответный отзыв
HTML-верстка
1 отзыв
$3/час
от $50от 2 дней
#49
Системы управления (CMS)
нет отзывов
$5/час
от $50от 3 дней
#792
Веб-программирование
нет отзывов
$3/час
от $40от 2 дней
#1404