Здравствуйте!

Требуется выполнить адаптивную вёрстку сайта эротического массажного салона (desktop, tablet, phone) с добавлением интерактивности в соответствии с современными тенденциями. Это включает плавное появление элементов, анимации переходов и другие эстетически привлекательные CSS+JS-эффекты. Конкретные техники исполнения оставляем на выбор разработчика.



Будет плюсом, если верстка будет с использованием primevue+tailwindcss.

Только безопасная сделка.