Адаптивная верстка

$100
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен11 заявок164 просмотра

Здравствуйте!

Требуется выполнить адаптивную вёрстку сайта эротического массажного салона (desktop, tablet, phone) с добавлением интерактивности в соответствии с современными тенденциями. Это включает плавное появление элементов, анимации переходов и другие эстетически привлекательные CSS+JS-эффекты. Конкретные техники исполнения оставляем на выбор разработчика.

Будет плюсом, если верстка будет с использованием primevue+tailwindcss.
Только безопасная сделка.

CSSJavaScriptTailwind CSSVue.jsАдаптивная верстка
3 месяца назад
guest_1738684115059
3 месяца в сервисе
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3 месяца назад
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Выбранный исполнитель

Dashan_chik
Даша 
22 года
3 года в сервисе
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3 месяца назад
$100
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Быстро, качественно и доброжелательно! Рекомендую :)
Приятный заказчик, вежливый и понятный в общении.

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Dashan_chik
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