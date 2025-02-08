Необхідно зверстати корпоративний сайт на платформі WordPress без використання конструктора Elementor. Ожидается качественная HTML-верстка с учетом современных стандартов.
Адаптивная верстка
Здравствуйте!
Требуется выполнить адаптивную вёрстку сайта эротического массажного салона (desktop, tablet, phone) с добавлением интерактивности в соответствии с современными тенденциями. Это включает плавное появление элементов, анимации переходов и другие эстетически привлекательные CSS+JS-эффекты. Конкретные техники исполнения оставляем на выбор разработчика.
Будет плюсом, если верстка будет с использованием primevue+tailwindcss.
Только безопасная сделка.
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