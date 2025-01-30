Необходимо внести правки в лендинг Aircooler: добавить форму заказа из лендинга Kiko, заменить синюю плашку Eurospin на красную плашку Mediamarkt и обновить центральные изображения на новые из папки Iron. Все изменения должны быть выполнены в соответствии с прикрепленным скриншотом.