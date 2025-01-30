Необходимо внести правки в лендинг Aircooler: добавить форму заказа из лендинга Kiko, заменить синюю плашку Eurospin на красную плашку Mediamarkt и обновить центральные изображения на новые из папки Iron. Все изменения должны быть выполнены в соответствии с прикрепленным скриншотом.
[WordPress] [Divi] Изменения в шаблонах (datepicker, новый элемент)
Переработка datepicker
Реализовать аналогичный функционал datepicker согласно примеру. https://greatoceanroadparks.com.au/#search-accommodation
Обновить datepicker на страницах:
Страница, управляемая divi-engine.
Страница с кастомным виджетом.
Добавление блока с ценой "from" согласно скриншоту
Разместить блок с фиксированной ценой "from".
Выполнить верстку статично, без динамических данных
Подробности в документе https://docs.google.com/document/d/18rq9wmEBDI2CC9fXZ3xsGdEEaJH2JWnx6ZnYYTNABa0/edit?usp=sharing
Заявки фрилансеров
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