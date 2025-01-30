[WordPress] [Divi] Изменения в шаблонах (datepicker, новый элемент)

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Закрыт4 заявки31 просмотр

  1. Переработка datepicker

    • Реализовать аналогичный функционал datepicker согласно примеру. https://greatoceanroadparks.com.au/#search-accommodation

    • Обновить datepicker на страницах:

      • Страница, управляемая divi-engine.

      • Страница с кастомным виджетом.

  2. Добавление блока с ценой "from" согласно скриншоту

    • Разместить блок с фиксированной ценой "from".

    • Выполнить верстку статично, без динамических данных

Подробности в документе https://docs.google.com/document/d/18rq9wmEBDI2CC9fXZ3xsGdEEaJH2JWnx6ZnYYTNABa0/edit?usp=sharing

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