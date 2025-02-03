Требуется выполнить HTML-верстку одной страницы согласно техническому заданию. Обратите внимание на детали и аккуратность в реализации. Ознакомьтесь с ТЗ для получения полной информации о проекте.
Сделать правки в лендинге
Нужно в лендинг Aircooler добавить форму заказа из второго лендинга land Kiko. скриншет формы прикреплен
также вверхней части экрана синюю плашку Eurospin заменить на красную магазина Mediamarkt https://www.mediamarkt.es/es/product/_centro-de-planchado-cecotec-centro-de-planchad-83203566.html?__cf_chl_tk=v3oOfC9zz67J977eLaC_WlWLlft7YHG6BJzwchagPL4-1738082736-1.0.1.1-qUpDZwNfP1iKuQT78OrTk_.jMQbtZ7_.e.z6Gz6_3_I
Просто лого Mediamarkt и красная полоска и иконки справа
и заменить картинки центральные на те которые в папке Iron
Выбранный исполнитель
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