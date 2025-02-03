Сделать правки в лендинге

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Завершен7 заявок224 просмотра

Нужно в лендинг Aircooler добавить форму заказа из второго лендинга land Kiko. скриншет формы прикреплен

также вверхней части экрана синюю плашку Eurospin заменить на красную магазина Mediamarkt https://www.mediamarkt.es/es/product/_centro-de-planchado-cecotec-centro-de-planchad-83203566.html?__cf_chl_tk=v3oOfC9zz67J977eLaC_WlWLlft7YHG6BJzwchagPL4-1738082736-1.0.1.1-qUpDZwNfP1iKuQT78OrTk_.jMQbtZ7_.e.z6Gz6_3_I
Просто лого Mediamarkt и красная полоска и иконки справа

и заменить картинки центральные на те которые в папке Iron

Дизайн лендингов
3 месяца назад
Alinanik
30 лет
6 лет в сервисе
Была
23 дня назад
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Выбранный исполнитель

smate
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год в сервисе
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5 часов назад
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$50
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Escrow
заказ выполнил отлично и очень быстро!
Отличный заказчик, рекомендую к сотрудничеству!

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