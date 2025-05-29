Адаптивный дизайн лендинга для телеграм-бота на 10 блоков

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Завершен1 заявка8 просмотров

Дизайн лендинга для телеграм-бота покупки звёзд на 10 экранов. Пк+мобилка. Подробное ТЗ в тг.

FigmaАдаптивный дизайнДизайн лендингов
день назад
seostrelcov
Юрий 
30 лет
10 лет в сервисе
Был
3 часа назад

Выбранный исполнитель

thefrest
Виталик 
30 лет
4 года в сервисе
Был
18 минут назад
день назад
$450
7 дней
Escrow
Работой доволен! Стильно и оперативно.

Заявки фрилансеров

thefrest
Виталик 
30 лет
4 года в сервисе
Был
18 минут назад
день назад
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