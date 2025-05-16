Мы разрабатываем Nero — независимый сервис анонимных криптокарт и prepaid-карт с глобальным охватом. Это не просто финтех — это эстетика силы, тишины и технологического превосходства. Наш стиль — холодный архитектурный минимализм в духе Rick Owens, Ghost in the Shell, Bitwala и Apple.

У нас уже готово детализированное техническое задание, где чётко описаны позиционирование, стиль, структура логотипа, примеры, требования к лендингу и визуалу.



📎 ТЗ тут → https://docs.google.com/document/d/182W4dPs_BPRGuK0ClNbvMlnYxbU1cMSJkSqeKh1jiiM/edit?usp=sharing



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