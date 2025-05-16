Финтех-продукт (Лого + Лендинг)

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  2. Дизайн сайтов
Открыт16 заявок42 просмотра

Мы разрабатываем Nero — независимый сервис анонимных криптокарт и prepaid-карт с глобальным охватом. Это не просто финтех — это эстетика силы, тишины и технологического превосходства. Наш стиль — холодный архитектурный минимализм в духе Rick Owens, Ghost in the Shell, Bitwala и Apple.

У нас уже готово детализированное техническое задание, где чётко описаны позиционирование, стиль, структура логотипа, примеры, требования к лендингу и визуалу.


📎 ТЗ тутhttps://docs.google.com/document/d/182W4dPs_BPRGuK0ClNbvMlnYxbU1cMSJkSqeKh1jiiM/edit?usp=sharing

Что нужно:

  • 🔲 Разработка логотипа (основная версия + иконка + адаптивы)

  • 🔲 Дизайн лендинга в стиле проекта (1 экран + визуальная подача, мы адаптируем под верстку)

    Что мы ждём:

    • 🧠 Умение понять концепт и превратить его в визуальный язык

    • 🛠 Глубокое чувство композиции, минимализма и «элитной простоты»

    • 🎯 Умение работать в эстетике fashion x crypto x noir

    • ⚙️ Опыт в создании digital-бренда с нуля

Дизайн лендинговДизайн сайтовОтрисовка логотиповСоздание лендинговСоздание логотипов
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