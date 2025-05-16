Требуется дизайнер для работы на платформе Тильда с опытом резиновой верстки не менее 3-х лет. Опыт в создании адаптивных сайтов и внимание к деталям являются обязательными условиями.
Финтех-продукт (Лого + Лендинг)
Мы разрабатываем Nero — независимый сервис анонимных криптокарт и prepaid-карт с глобальным охватом. Это не просто финтех — это эстетика силы, тишины и технологического превосходства. Наш стиль — холодный архитектурный минимализм в духе Rick Owens, Ghost in the Shell, Bitwala и Apple.
У нас уже готово детализированное техническое задание, где чётко описаны позиционирование, стиль, структура логотипа, примеры, требования к лендингу и визуалу.
📎 ТЗ тут → https://docs.google.com/document/d/182W4dPs_BPRGuK0ClNbvMlnYxbU1cMSJkSqeKh1jiiM/edit?usp=sharing
Что нужно:
🔲 Разработка логотипа (основная версия + иконка + адаптивы)
🔲 Дизайн лендинга в стиле проекта (1 экран + визуальная подача, мы адаптируем под верстку)
Что мы ждём:
🧠 Умение понять концепт и превратить его в визуальный язык
🛠 Глубокое чувство композиции, минимализма и «элитной простоты»
🎯 Умение работать в эстетике fashion x crypto x noir
⚙️ Опыт в создании digital-бренда с нуля
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