Дизайн главной страницы

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Открыт11 заявок138 просмотров

День добрый, требуется редизайн главной страницы.
Задание в прикрепленном файле.
Пожалуйста указывайте цены и сроки. Актуально до вечера 27 мая.
Спасибо

Дизайн сайтов
13 часов назад
Валерий
 
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Заявки фрилансеров

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