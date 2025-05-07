Требуется добавить 4-5 новых блоков с адаптивами к существующему дизайну лендинга в Figma. Необходимо учитывать текущий стиль и структуру сайта для гармоничного интегрирования новых элементов.
Дизайн главной страницы
День добрый, требуется редизайн главной страницы.
Задание в прикрепленном файле.
Пожалуйста указывайте цены и сроки. Актуально до вечера 27 мая.
Спасибо
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