Дизайнер для оформления статей

Требуется дизайнер для разработки лендинга на платформе Тильда из Figma. Проект включает создание 10 страниц для агентства по работе с Wildberries. Ищем специалиста, который умеет работать с текстовыми и графическими материалами, а также понимает принципы пользовательского опыта. Условия оплаты обсуждаются.