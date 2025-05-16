Дизайнер для оформления статей

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Необходимо оформить 12 статей, каждая из которых состоит из 2-3 страниц. Требуется дизайнер, который сможет создать привлекательный и удобочитаемый формат для этих статей.

17 часов назад
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Ольга
 
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