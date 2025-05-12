Создание лендинга на платформе Тильда через Figma

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Открыт2 заявки179 просмотров

Ищу дизайнера для создания лендинга на платформе Тильда через Figma. Необходимо разработать сайт состоящий из 10 страниц для агентства по работе с Wildberries. Ищем специалиста, который умеет работать с текстовыми и графическими материалами, чтобы создать качественный дизайн, а также понимает принципы пользовательского опыта на сайте. Условия оплаты обсуждаются.

FigmaTildaUI/UXWildberriesДизайн лендинговДизайн сайтов
2 дня назад
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Заявки фрилансеров

Любовь
 
30 лет
14 часов в сервисе
Была
13 часов назад
13 часов назад
Евгений
 
35 лет
6 лет в сервисе
Был
9 часов назад
27 отзывов
2 дня назад