Ищу дизайнера для создания лендинга на платформе Тильда через Figma. Необходимо разработать сайт состоящий из 10 страниц для агентства по работе с Wildberries. Ищем специалиста, который умеет работать с текстовыми и графическими материалами, чтобы создать качественный дизайн, а также понимает принципы пользовательского опыта на сайте. Условия оплаты обсуждаются.