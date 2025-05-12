Требуется разработать главную страницу лэндинга для сайта турагентства, специализирующегося на продаже отелей. Дизайн должен соответствовать стилю отелей Rixos. Работа должна быть выполнена в Figma с учетом всех необходимых элементов для привлечения клиентов.
Создание лендинга на платформе Тильда через Figma
Ищу дизайнера для создания лендинга на платформе Тильда через Figma. Необходимо разработать сайт состоящий из 10 страниц для агентства по работе с Wildberries. Ищем специалиста, который умеет работать с текстовыми и графическими материалами, чтобы создать качественный дизайн, а также понимает принципы пользовательского опыта на сайте. Условия оплаты обсуждаются.
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