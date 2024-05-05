Ищу того, что умеет круто рисовать дизайн для интернет магазины. Приоритет будет тем, кто находится в Виннице. Стоимость проекта пока не важно, думаю сможем договорится, нужен крутой дизайн. Жду работы от вас, без работ / портфолио не откликайтесь, буду игнорить. Проект заключается на долгосрочной активности. Примерно более 30 страниц в отрисовку.