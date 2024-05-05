Большой проект интернет-магазина

$350
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Открыт11 заявок266 просмотров

Ищу того, что умеет круто рисовать дизайн для интернет магазины. Приоритет будет тем, кто находится в Виннице. Стоимость проекта пока не важно, думаю сможем договорится, нужен крутой дизайн. Жду работы от вас, без работ / портфолио не откликайтесь, буду игнорить. Проект заключается на долгосрочной активности. Примерно более 30 страниц в отрисовку.

Дизайн интернет-магазинов
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