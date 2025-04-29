Редизайн сайту на платформі Wix

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Открыт5 заявок194 просмотра

Доброго дня! Мене звати Сергій Джевага. Я працюю в благодійному фонді For Free People. Шукаю підрядника, який зробить редизайн сайту на платформі Wix, з зберженням наявної СЕО оптимізації. Від нашого підрядника ми очікуємо - чіткий план робіт. Усі інші деталі обговоримо в особистих повідомленнях.
Також надсилаю посилання на наш сайт для ознайомлення:
https://www.ffp.com.ua/
Буду радий співпраці!

UI/UXWixДизайн сайтовОптимизация сайтов
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