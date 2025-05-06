Требуется веб-дизайнер, который умеет делать лендинги, брендбуки, UI веб-приложений. Ищем дизайнера с опытом от 2 лет, который не просто рисует, а помогает бизнесу говорить визуально. Важно уметь работать в Figma, Illustrator, делать брендбуки, лендинги, понимать адаптив и принципы дизайн-систем. Работа удалённая, гибкий график, оплата по договоренности.