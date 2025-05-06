Веб-дизайнер (лендинги, брендбук, UI)

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Открыт8 заявок173 просмотра

Требуется веб-дизайнер, который умеет делать лендинги, брендбуки, UI веб-приложений. Ищем дизайнера с опытом от 2 лет, который не просто рисует, а помогает бизнесу говорить визуально. Важно уметь работать в Figma, Illustrator, делать брендбуки, лендинги, понимать адаптив и принципы дизайн-систем. Работа удалённая, гибкий график, оплата по договоренности.

Adobe IllustratorFigmaUI/UXАдаптивный дизайнДизайн лендинговСоздание пользовательских интерфейсов
6 дней назад
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