Дизайнер Figma для интернет-магазина

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
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Ищу дизайнера с опытом в UX/UI для внесения правок в уже готовый проект интернет-магазина. Необходимо проверить иконки, размеры, поменять цвета, добавить поля. Также потребуется создать дополнительные 3-4 страницы. Пишите в личку сразу с кейсами в e-commerce, без кейсов не рассматриваю.

FigmaUI/UXДизайн интернет-магазиновДизайн интерфейсовДоработка сайтов
8 дней назад
Этот заказ найден ботом в интернете

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