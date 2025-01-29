Создание лендинга и разработка фирменного стиля

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрытнет заявок12 просмотров

Нужен дизайнер для создания лендинга на платформе Тильда, который будет включать 7-8 блоков. Также требуется подключение эквайринга и разработка онлайн-калькулятора услуг. Параллельно нужна разработка фирменного стиля для рекламных материалов, таких как визитки, флаеры и брошюры.

TildaСоздание калькуляторовСоздание лендингов
12 дней назад
Этот заказ найден ботом в интернете

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