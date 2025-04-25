Доработка сайта.

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Открыт16 заявок63 просмотра

Требуется доработать готовый сайт. Изменить стартовую страницу и предложить свой вариант дизайна этой стартовой страницы. Откорректировать некоторые описания услуг. Сделать кнопку "запрос коммерческого предложения", которые будут приходить на ТГчат. И сделать кнопку "Презентация" на яндекс облаке.

Дизайн сайтовДоработка сайтовСоздание анимаций
14 дней назад
Алена
14 дней в сервисе
Была
14 дней назад

Заявки фрилансеров

Александр
 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
2 часа назад
381 отзыв
10 дней назад
Анастасія
 
21 год
14 дней в сервисе
Была
7 дней назад
11 дней назад
Нейрал
 
24 года
13 дней в сервисе
Был
8 часов назад
12 дней назад
Михаил
 
24 года
4 года в сервисе
Был
4 часа назад
13 дней назад
Ризо
 
26 лет
3 года в сервисе
Был
6 часов назад
13 дней назад
Евгений
 
29 лет
10 лет в сервисе
Был
час назад
8 отзывов
14 дней назад
Юрий
 
24 года
14 дней в сервисе
Был
14 дней назад
14 дней назад
Дмитрий
 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
2 часа назад
60 отзывов
14 дней назад
ТОП-10
Дизайн сайтов
Джавид
 
25 лет
6 месяцев в сервисе
Был
21 минуту назад
4 отзыва
14 дней назад
Искандер
 
16 лет
5 месяцев в сервисе
Был
4 дня назад
14 дней назад
Кристина
 
24 года
2 месяца в сервисе
Была
9 часов назад
1 отзыв
14 дней назад
Артём
 
32 года
8 лет в сервисе
онлайн
168 отзывов
14 дней назад
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Дизайн сайтов
Владислав
 
22 года
14 дней в сервисе
Был
14 дней назад
14 дней назад
Муродулла
 
23 года
год в сервисе
Был
час назад
5 отзывов
14 дней назад
Евгений
 
35 лет
6 лет в сервисе
Был
28 минут назад
27 отзывов
14 дней назад
Давид
 
24 года
месяц в сервисе
Был
2 часа назад
14 дней назад